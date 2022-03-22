«Разрушителен для красоты»: врач рассказала, как стресс влияет на женский организм

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Женский организм особенно подвержен влиянию стресса, так как особе значение в нем играют гормоны. Как рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова, когда стрессовая ситуация затягивается, гормоны стресса вырабатываются в избыточном количестве, что приводит к повышенной нагрузке на системы и органы, особенно на кожу, ногти и волосы.

Хронический стресс не менее разрушителен для женской красоты и здоровья. По словам врача, в зависимости от состояния кожи и состояния нервной системы разрушительное влияние стресса может идти по нескольким сценариям:

— В первую очередь такое влияние проявляется сухостью кожи, изменением цвета лица, что вызвано нарушениями процессов микроциркуляции крови. В других случаях это может проявляться в виде отеков, особенно в области глаз, что связано с нарушениями процессов сна, отдыха и нарушениями в системе лимфостаза. Часто такие состояния проявляются в виде повышенной жирности кожи и волосистой части головы, так называемой себореи и себорейного дерматита. Причиной этого является дисбаланс гормональной системы, который развивается под влиянием стресса.

Андреанова также отметила, что из-за стресса возможно появление всевозможных покраснений, сосудистых «звездочек», усиление явлений розацеи, купероза и прочих сосудистых нарушений.

Главным фактором в борьбе с названными состояниями является исключение воздействия стрессовой ситуации, подчеркнула врач.

— Никакие уходовые процедуры сами по себе не помогут вашей коже, если стрессовые факторы будут сохраняться. Справиться с проблемой вам помогут психологические приемы и тренинги, увлечения и хобби, другие иные средства, которые помогут сформировать защитную нишу для вашего организма, помогут ему не только адаптироваться к стрессу, но и перебороть его. Необходимо помнить, что в любой стрессовой ситуации наш организм будет в первую очередь жертвовать кожей, волосами и ногтями. Каждой женщине важно помнить об этом, беречь себя от стресса, уметь защищаться от его последствий. Любите себя, берегите себя, чтобы быть всегда здоровыми, красивыми и молодыми, — добавила Андреанова.

До этого пластический хирург Мадина Байрамукова назвала «Вечерней Москве» способы борьбы с кисетными морщинами. Она уточнила, что с определенного возраста следует контролировать желание вытягивать губы вперед, складывая их бантиком. При этом одним из лучших способов профилактики таких морщин, как считает хирург, является улыбка.