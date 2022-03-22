Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Разрушителен для красоты»: врач рассказала, как стресс влияет на женский организм

Виктория Непомнищева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Разрушителен для красоты»: врач рассказала, как стресс влияет на женский организм
Фото: pixabay.com

Женский организм особенно подвержен влиянию стресса, так как особе значение в нем играют гормоны. Как рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова, когда стрессовая ситуация затягивается, гормоны стресса вырабатываются в избыточном количестве, что приводит к повышенной нагрузке на системы и органы, особенно на кожу, ногти и волосы.

Хронический стресс не менее разрушителен для женской красоты и здоровья. По словам врача, в зависимости от состояния кожи и состояния нервной системы разрушительное влияние стресса может идти по нескольким сценариям:

— В первую очередь такое влияние проявляется сухостью кожи, изменением цвета лица, что вызвано нарушениями процессов микроциркуляции крови. В других случаях это может проявляться в виде отеков, особенно в области глаз, что связано с нарушениями процессов сна, отдыха и нарушениями в системе лимфостаза. Часто такие состояния проявляются в виде повышенной жирности кожи и волосистой части головы, так называемой себореи и себорейного дерматита. Причиной этого является дисбаланс гормональной системы, который развивается под влиянием стресса.

Андреанова также отметила, что из-за стресса возможно появление всевозможных покраснений, сосудистых «звездочек», усиление явлений розацеи, купероза и прочих сосудистых нарушений.

Главным фактором в борьбе с названными состояниями является исключение воздействия стрессовой ситуации, подчеркнула врач.

— Никакие уходовые процедуры сами по себе не помогут вашей коже, если стрессовые факторы будут сохраняться. Справиться с проблемой вам помогут психологические приемы и тренинги, увлечения и хобби, другие иные средства, которые помогут сформировать защитную нишу для вашего организма, помогут ему не только адаптироваться к стрессу, но и перебороть его. Необходимо помнить, что в любой стрессовой ситуации наш организм будет в первую очередь жертвовать кожей, волосами и ногтями. Каждой женщине важно помнить об этом, беречь себя от стресса, уметь защищаться от его последствий. Любите себя, берегите себя, чтобы быть всегда здоровыми, красивыми и молодыми, — добавила Андреанова.

До этого пластический хирург Мадина Байрамукова назвала «Вечерней Москве» способы борьбы с кисетными морщинами. Она уточнила, что с определенного возраста следует контролировать желание вытягивать губы вперед, складывая их бантиком. При этом одним из лучших способов профилактики таких морщин, как считает хирург, является улыбка.

Читайте также:
Здоровье Врачи Красота
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте