Пластический хирург раскрыла способы коррекции кисетных морщин

Фото: Pexels

Пластический хирург Мадина Байрамукова назвала «Вечерней Москве» способы борьбы с кисетными морщинами.

— Для профилактики старения в области губ в домашних условиях используются такие способы, как питание и увлажнение кожи при помощи кремов, своевременное использование антивозрастной косметики, а также сывороток с активными компонентами. Помимо этого, хороший профилактический эффект дает гимнастика и легкий массаж данной зоны, — рассказала специалист.

Она уточнила, что с определенного возраста следует контролировать желание вытягивать губы вперед, складывая их бантиком. Дело в том, что эта привычка ведет к образованию кисетных морщин, добавила врач.

При этом одним из лучших способов профилактики таких морщин, как считает хирург, является улыбка. Байрамукова подчеркнула, что инъекционные методики стоят на первом месте среди профессиональных способов по омоложению области вокруг рта.

Так, с целью профилактики появления кисетных морщин над верхней губой врач посоветовала прибегнуть к ботулинотерапии. Ботулотоксин, по ее мнению, помогает не только предотвратить усугубление ситуации и разгладить кожу над верхней губой, но и отучить от вредной привычки поджимать губы и складывать их бантиком.

— Но самым популярным способом омоложения данной области на сегодняшний день является аугментация губ филерами на основе гиалуроновой кислоты. Область губ так же, как и многие другие части лица, подвержена старению: с возрастом мы теряем объем, цвет, кожа становится более сухой, — поделилась доктор.

Препараты на основе данной кислоты, считает она, помогают восполнить необходимый объем и увлажнить кожу. Еще одним эффективным способом профилактики пластический хирург назвала аугментацию губ филерами.

Помимо филеров контурную пластику губ с целью омоложения можно выполнить при помощи нитевого лифтинга, добавила она.

В последнее время у женщин также пользуется популярностью липофилинг — восполнение объемов при помощи собственного жира. У процедуры есть некоторые нюансы: поскольку невозможно дать гарантии, сколько именно жира приживется после процедуры, специалист закачивает примерно в два раза больше жира, чем это необходимо, отметила Байрамукова в Instagram.

2 февраля врач Александра Кожевникова рассказала «ВМ», что клетчатка является важным пищевым компонентом в рационе. Ее много в неочищенных фруктах, зернах и овощах, однако и данные продукты надо есть в меру, иначе вместо пользы клетчатка принесет вред, уточнила она.

Избыток клетчатки ухудшает всасывание микроэлементов, в том числе железа, кальция и цинка. При этом дефицит кальция провоцирует развитие остеопороза у взрослых и рахита у детей, а недостаток железа приводит к развитию анемии и усугубляет желудочно-кишечные расстройства, добавила Кожевникова.