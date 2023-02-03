Около 5,5 тысячи водоплавающих птиц выбрали для зимовки водоемы Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» в рамках Всероссийской акции «Серая шейка-2023» подвели итоги зимней утиной переписи. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Перепись ведется за одни выходные, чтобы на точность результатов не влияла внутренняя миграция. Так как многие водоемы замерзают, птицам приходится перелетать на другие, где есть незамерзшие полыньи.

Считать птиц специалистам помогали добровольцы и общественные организации. Всего на 11 водоемах столицы было зафиксировано около 5,5 тысячи водоплавающих, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Больше всего уток насчитали на водоемах природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» — 1721 особь. В природно-историческом парке «Останкино» было 1307 особей, а в природно-историческом парке «Царицыно» — 928.

До этого сообщалось, что в столице запустили экологическую акцию «Накорми птицу». До конца месяца любой желающий может принести в пункты сбора корм и сделанные вручную или приобретенные кормушки.