Андрей Бочкарев: Один из этапов дорожных работ четвертого участка Южной рокады выполнен более чем на две трети

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Готовность дорожных работ в рамках одного из этапов реконструкции улицы Верхние Поля на участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД оценивается в 70 процентов. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Протяженность реконструируемой автомобильной дороги по улице Верхние Поля составляет 2,8 километра. В рамках ее реконструкции выполняется расширение проезжей части — вместо двух полос дорожного движения будет построено от четырех до шести полос, в двух направлениях движения, — сказал представитель мэрии.

Так, специалисты в настоящее время занимаются строительством дороги и переустройством инженерных сетей. Помимо этого, на улице Верхние Поля ведутся работы по замене дождевой канализации, воздушных и кабельных линий.

Готовность противопожарной стены вдоль Московского НПЗ составляет примерно две трети. Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что работы по переносу сетей теплоснабжения уже завершились.

Также на улице Верхние Поля закончено переустройство уличного освещения и выполнен монтаж блочного распределительного пункта для приема и дальнейшего распределения электроэнергии.

Наконец, на перекрестке улиц Верхние Поля и Марьинский Парк открыт подземный пешеходный переход с лифтами, обеспечивающими удобство для людей с ограниченными возможностями здоровья.

12 января Бочкарев сообщил, что новый участок МСД между улицами Шоссейная и Полбина ввели в эксплуатацию. Он был включен в состав Юго-Восточной хорды, его протяженность составила примерно 1,7 километра.

3 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что оставшаяся часть Южной рокады будет достроена до конца текущего года. Глава города отметил важность данной дорожной конструкции, возведением которой столичные специалисты занимаются на протяжении нескольких лет, — в этом году им осталось построить оставшуюся треть.