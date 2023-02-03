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Собянин рассказал о ходе строительства автомобильной Южной рокады

Евгений Жуков
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Собянин рассказал о ходе строительства автомобильной Южной рокады
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, Южная рокада Карта всех событий

Оставшаяся часть Южной рокады будет достроена до конца текущего года. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.

— Южная рокада — один из главных элементов транспортного каркаса города Москвы. Больше 40 километров. Пройдет от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля и частично выходит на Бесединское шоссе, пересекая до 12 крупных магистралей города, — сказал глава города.

Собянин также отметил в Telegram-канале важность данной дорожной конструкции, возведением которой столичные специалисты занимаются на протяжении нескольких лет, — в этом году им осталось построить оставшуюся треть.

Южная рокада станет дублером МКАД и ТТК, уменьшит перепробег транспорта, а также обеспечит выход на автомобильные дороги федерального значения М9 «Балтия» и М5 «Урал».

До этого Собянин рассказал, что в 2023 году на западе Новой Москвы планируется введение в эксплуатацию нового дублера Боровского шоссе. Мэр уточнил, что протяженность дороги составит 1,6 километра.

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