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Правительство Соединенных Штатов потребовало от Турции прекратить экспорт в Россию товаров, которые могут помочь Кремлю продолжить конфликт на Украине. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале говорится, что заместитель министра финансов США Брайан Нельсон вместе с другими высокопоставленными чиновниками в рамках ближневосточного турне посетили Турцию, где обсудили с представителями местного руководства экспортную политику в отношении России.

Официальные лица США, согласно данным Bloomberg, предупредили турецких коллег, что товары на десятки миллионов долларов, подлежащие экспортному контролю, поступают в Россию и могут быть использованы оборонной промышленностью страны для продления конфликта.

До этого заместитель председателя партии «Родина» Этем Санчак заявил, что своими провокациями НАТО вынуждает Турцию выйти из альянса. По его словам, 80 процентов опрошенных считают, что США проводят враждебную и разрушительную политику в отношении Турции.