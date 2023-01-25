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В Турции заявили о выходе из НАТО в ближайшее время

Лейла Алиева
В мире
В Турции заявили о выходе из НАТО в ближайшее время
Фото: Unsplash

Своими провокациями НАТО вынуждает Турцию выйти из альянса. Об этом в среду, 25 января, заявил заместитель председателя партии «Родина» Этем Санчак.

— События вынуждают нас предпринимать эти действия. НАТО своими провокациями вынуждает нас предпринимать эти действия. Наконец, он пытается противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через 5-6 месяцев, — отметил он.

По словам Санчака, 80 процентов опрошенных считают, что США проводят враждебную и разрушительную политику в отношении Турции, пишет газета Aydınlık.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана, что обострило ситуацию. После этого турецкое министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в НАТО.

В начале 2023 года отношения Турции и Швеции начали резко ухудшаться. После серии скандальных акций в шведской столице Анкара открыто заявила, что о поддержке вступления скандинавской страны в НАТО не может идти и речи. Почему страны конфликтуют, чего хочет каждая из сторон и чем это может закончиться — в материале «Вечерней Москвы».

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