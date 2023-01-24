«Дорога в НАТО перекрыта»: почему конфликтуют Турция и Швеция и чем это закончится

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В начале 2023 года отношения Турции и Швеции начали резко ухудшаться. После серии скандальных акций в шведской столице Анкара открыто заявила, что о поддержке вступления скандинавской страны в НАТО не может идти и речи. Почему страны конфликтуют, чего хочет каждая из сторон и чем это может закончиться — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

После череды скандальных акций в центре Стокгольма власти Турции отменили намеченный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее в скандинавской столице «грязными акциями», оскорбляющими «всех людей, все права и свободы». Он также добавил:

— Швеции не стоит больше ждать от нас поддержки (по вопросу вступления в НАТО — прим. «ВМ»).

Таким образом, Турция фактически поставила «на стоп» процесс вступления Швеции (и, вероятно, Финляндии) в НАТО.

О каких «грязных акциях» говорил Эрдоган

Речь идет о трех «перформансах», которые прошли в Стокгольме в январе этого года. Два из них провели активисты запрещенной в Анкаре Рабочей партии Курдистана (РПК).

Так, 11 января курдские активисты провели акцию повешения чучела Эрдогана. Кукла, напоминающая турецкого лидера, была одета в черный костюм и белые перчатки. Ее подвесили за ноги рядом с городской ратушей.

Через 10 дней лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел в шведской столице митинг своих сторонников. Своеобразной кульминацией мероприятия стало публичное сожжение Корана. После этого Палудан произнес речь с обличением Эрдогана, Турции и НАТО.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что акция лидера «Жесткого курса» была абсолютно законной. Перед ее проведением Палудан получил официальное разрешение шведских властей. Хотя впоследствии МИД Швеции и премьер-министр страны осудили сожжение священной книги.

Наконец, 21 января, почти сразу после митинга с сожжением Корана, на центральной площади Норра Банторгет курдские активисты устроили еще один митинг, в ходе которого они демонстративно топтали баннер с портретом президента Эрдогана.

Чего хочет Швеция

В случае со Швецией все просто: власти добиваются включения страны в Североатлантический альянс. Единственное, что этому по-настоящему препятствует, — позиция Анкары, которая выдвинула ряд жестких требований.

При этом важно понимать, что в шведском обществе есть ощутимый раскол по вопросу вступления в военный блок. Например, на вышеописанных акциях можно было наблюдать плакаты «Никаких солдат и оружия для вооруженных сил НАТО».

Да и в целом эти акции можно воспринимать как саботаж присоединения к НАТО. На них антиэрдогановские лозунги соседствуют с антинатовскими. Показателен и еще один пример — конкурс карикатур на Эрдогана, который недавно провела шведская газета Flamman. Основная идея конкурса, по словам авторов издания, — критика действий шведского правительства по вступлению страны в НАТО.

Впрочем, большинство шведов все же считают, что стране необходимо членство в Альянсе. По данным последних опросов, с такой позицией выступает 60 процентов населения.

Чего требует Турция

Главное требование Анкары, которое предъявлено к обоим скандинавским претендентам на вступление в НАТО (и Швеции, и Финляндии), связано с так называемым курдским вопросом. Турция хочет, чтобы обе страны признали РКП террористической организацией и выдавали Анкаре ее сторонников.

Чтобы урегулировать этот вопрос, летом прошлого года Турция, Швеция и Финляндия подписали совместный меморандум. В нем среди прочего утверждается, что Стокгольм и Хельсинки будут расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность РПК.

Однако в Анкаре считают, что Швеция, в которой до сих пор легально работает Курдский демократический общественный центр (вероятно, связанный с РПК), условия договора не выполняет.

Что такое «курдский вопрос»



Противостояние курдов и турецкого государства уходит корнями в 1920-е годы. Тогда курды выступили на стороне Турции в войне с Грецией, за это Мустафа Кемаль Ататюрк пообещал им автономию. Однако свое обещание он не сдержал, и с 1925 года начались регулярные курдские восстания.

В 1980-х годах вооруженное сопротивление курдского народа возглавила Рабочая партия Курдистана (РПК). С тех пор Турция ведет с ней войну, называя РПК террористической организацией. Так, нынешние турецкие власти в мае 2022 года выразили протест против вступления Финляндии и Швеции в НАТО как раз из-за их поддержки «террористической организации» РПК.

В настоящее время в Турции проживают около 17 миллионов курдов, что составляет 20 процентов населения страны. Курды наделены такими же правами, как и все граждане Турции. Они представлены во всех сферах жизни общества, в том числе в парламенте.

Чем может закончиться конфликт

Ни Швеция, ни Финляндия еще не разработали законодательный механизм выдачи «курдских террористов». Обе страны, судя по всему, к этому даже не приступили. По оценкам экспертов, разработка такого механизма займет много месяцев.

Однако события последнего месяца усложняют ситуацию еще больше. В беседе с «ВМ» политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов отметил, что шведские власти дали ясно понять: на компромисс идти они не собираются.

В свою очередь Турция не намерена закрывать глаза на прошедшие в центре Стокгольма январские акции.

— В глазах Анкары в столице Швеции с молчаливого одобрения шведских властей произошли акции, которые не имеют никакого оправдания, — говорит политолог. — Анкара могла бы закрыть глаза на оскорбление Эрдогана. Но публичное сжигание священного для мусульман Писания — это оскорбление полутора миллиардов людей по всему миру, в том числе и в Турции.

В ближайшие полгода ожидать нормализации отношений между странами не стоит, уверен Ибрагимов. В лучшем случае это произойдет после президентских выборов, которые запланированы в Турции на 14 мая.

— До мая этого года Швеция и Финляндия почти со стопроцентной вероятностью не вступят в НАТО. Дорога в Альянс для них перекрыта, — полагает собеседник «ВМ».

Между тем в Вашингтоне по-прежнему убеждены, что Швеция вступит в Альянс, несмотря на нынешний конфликт с Турцией.