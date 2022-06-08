Столкновение на «красных линиях»: как военная операция Турции в Сирии влияет на отношения с Россией

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В Анкаре состоялись переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Встреча министров проходила на фоне сообщений о том, что Россия не одобрила турецкую военную операции на севере Сирии. О том, станет ли Сирия камнем преткновения в отношениях двух стран, «Вечерней Москве» рассказал доцент Института стран Азии и Африки, тюрколог Вячеслав Шлыков.

Накануне встречи Лаврова и Чавушоглу издание Hurriyet сообщило, что в ходе переговоров Россия остановила продвижение турецкой армии в районе Айн-Иссы (пригород Ракки — прим. «ВМ»), направив «новые подкрепления в этот регион».

Собеседник «ВМ» отмечает, что турецкие планы в отношении Сирии не совпадают с интересами РФ. Анкара собирается взять под свой контроль часть территории Сирии, которая находится близко к ее границе и где проживают курды. То есть в Сирии Турция пытается решить именно «курдский вопрос».

— В основном курды живут в трех странах: в Иране, Сирии и Турции (около 20 процентов населения — прим. «ВМ»), — рассказывает Шлыков. — Это народ, которому не повезло в истории. В то время как другие соседние народы занимались созданием государств, они продолжали вести племенную жизнь, поэтому организоваться не успели. Борьба за суверенитет и политическую независимость у них началась только в первой половине XX века.

Противостояние курдов и турецкого государства уходит корнями в 1920-е годы. Тогда курды выступили на стороне Турции в войне с Грецией, за это Мустафа Кемаль Ататюрк пообещал им автономию. Однако свое обещание он не исполнил, и с 1925 года начались регулярные курдские восстания.

В 1980-х годах вооруженное сопротивление курдского народа возглавила Рабочая партия Курдистана (РПК). С тех пор Турция ведет с ней войну, называя РПК террористической организацией. А нынешние турецкие власти недавно выразили протест против вступления Финляндии и Швеции в НАТО как раз из-за их поддержки «террористической организации» РПК.

Шлыков полагает, что Россия поддерживает неофициальные связи с РКП, в том числе по ситуации в Сирии. На Ближнем Востоке у нашей страны есть свои интересы, которые иногда вступают в конфликт с интересами других стран. Отсюда логичным образом возникает вопрос: может ли военная операция Турции в Сирии как-то ухудшить ее отношения с Россией?

— На территории Сирии есть «красные линии», которые разграничивают зоны влияния двух стран, — отвечает собеседник «ВМ». — Важно понимать, что Россия находится в Сирии по приглашению сирийского правительства, то есть на законных основаниях. А турки фактически вторглись на чужую территорию. Сейчас вся борьба идет вокруг Идлиба (город на северо-западе Сирии в 25 километрах от границы с Турцией — прим. «ВМ»). Периодически турки забываются и пересекают «красную линию», тогда нам приходится их останавливать. В целом Турция признает позиции России в Сирии и ведет себя там достаточно аккуратно.

Турция начала военную операцию на севере Сирии 1 июня в городах Тель-Рифат и Манбидж. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, основная цель операции — оттеснение боевиков РПК и создание «зоны безопасности» на 30 километров вглубь от границы с Турцией.