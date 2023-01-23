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Эрдоган призвал Швецию не ждать поддержки Турции по вступлению в НАТО

Лейла Алиева
В мире
Эрдоган призвал Швецию не ждать поддержки Турции по вступлению в НАТО
Фото: shutterstock

Швеции лучше не ждать поддержки Турции по вопросу вступления в НАТО после акции с сожжением Корана. Об этом в понедельник, 23 января, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

— Если вы допускаете подобные акции, то не обижайтесь, но от нас вы не получите поддержки по вопросу вступления в НАТО. Шведскому руководству не стоит ожидать нашей поддержки, — отметил он.

По словам Эрдогана, те, кто допускает проведение подобных акций, должны ответить за это, передает РИА Новости.

Инцидент с сожжением Корана произошел 21 января по инициативе лидера датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана. После этого МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в НАТО.

Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подверг инцидент жесткой критике и отметил, что таким поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие. Он подчеркнул, что «каждый пожнет то, что посеял», а все участники этой «мерзкой выходки» навлекли на себя страшную кару.

Швеция Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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