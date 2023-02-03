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РФС выбрал нового партнера для системы определения офсайдных линий

Никита Худяков
Спорт
РФС выбрал нового партнера для системы определения офсайдных линий
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский футбольный союз (РФС) заключил соглашение с китайской компанией Rigour Tech о предоставлении оборудования и лицензий для виртуальный системы определения офсайдных линий (VOL). Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе организации.

— При выборе нового партнера для системы офсайдных линий для нас были важны такие критерии, как качество, точность и скорость работы. Технология компании Rigour Tech показала хорошие результаты во время тестирования, — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

По его словам, организация уже проводит консультации и дает китайским партнерам рекомендации по улучшению системы. Митрофанов добавил, что в дальнейшем сотрудничество союза с Rigour не будет ограничено предоставлением технологии офсайдных линий, передает сайт РФС.

Технология была протестирована на матчах чемпионата России. К концу сезона ее планируют использовать на всех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и в телетрансляциях. В данный момент виртуальная система проходит финальное тестирование для получение лицензии ФИФА.

До этого сообщалось, что УЕФА принял решение о переносе Суперкубка по футболу из Казани в Афины. Согласно данным Sky News, решение было принято из-за отстранения российских клубов на фоне украинского конфликта.

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