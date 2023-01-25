Казань лишилась права на проведение Суперкубка УЕФА

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе Суперкубка по футболу из Казани в Афины. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе организации.

Игра состоится в столице Греции 16 августа. В матче за Суперкубок встретятся победители Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Согласно недавним сообщениям Sky News, подобное решение было принято УЕФА из-за отстранения российских клубов на фоне украинского конфликта.

24 января представители РФС совместно с членами УЕФА обсудили вопрос возвращения отечественных клубов и национальных команд на международные турниры. От РФС на мероприятии присутствовали вице-президент организации Александр Алаев и генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.

В прошлом году российские футбольные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях. Недавно Спортивный арбитражный суд сообщил, что такое решение объясняется необходимостью обеспечить безопасность соревнований. «Вечерняя Москва» разбиралась, с чем на самом деле связано отстранение российских футболистов, могут ли их восстановить в правах и что для этого должно произойти.