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РФС и УЕФА обсудят возвращение российских команд в международные турниры 24 января

Егор Провоторов
Спорт
РФС и УЕФА обсудят возвращение российских команд в международные турниры 24 января
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Представители Российского футбольного союза (РФС) совместно с членами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник, 24 января, обсудят вопрос возвращения отечественных футбольных клубов и национальных команд на международные турниры, сообщили в пятницу, 20 января, в службе коммуникаций РФС.

По информации союза, встреча запланирована в офисе УЕФА. От РФС на мероприятии будут присутствовать вице-президент организации Александр Алаев и генеральный секретарь союза Максим Митрофанов, пишет РИА Новости.

До этого появилась информация, что РФС совместно с УЕФА организует рабочую группу по вопросу возвращения российских команд в международные соревнования. Ожидается также, что президент РФС Александр Дюков примет участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА в очном формате.

В прошлом году российские футбольные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях. Недавно Спортивный арбитражный суд сообщил, что такое решение объясняется необходимостью обеспечить безопасность соревнований.

«Вечерняя Москва» подготовила материал, в котором объясняется, с чем на самом деле связано отстранение российских футболистов, могут ли их восстановить в правах и что для этого должно произойти.

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