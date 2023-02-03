Музей транспорта Москвы проведет детские мастер-классы на Северном речном вокзале

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Музей транспорта Москвы 4 и 5 февраля организует для детей мастер-классы на Северном речном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе музея в пятницу, 3 февраля.

— В связи с временным закрытием павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ до 6 февраля Музей транспорта Москвы в выходные, 4 и 5 февраля, проведет мастер-классы для детей на Северном речном вокзале, — отмечается в сообщении.

Так, 4 февраля для гостей будет организована детская художественная автомастерская. Помимо этого, 5 февраля юные москвичи смогут принять участие в автомоделировании, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина сообщил о запуске специальных экскурсий и льготных билетов на последний сеанс посещения главного здания. Так, акция «Последний сеанс» позволит посетителям музея приобретать билеты на финальные сеансы по специальной стоимости в 200 рублей.

Гости смогут попасть в помещение основной экспозиции в главном здании или Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, а также на временные выставки.