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Музей транспорта Москвы проведет детские мастер-классы на Северном речном вокзале

Лала Манушакян
Город
Музей транспорта Москвы проведет детские мастер-классы на Северном речном вокзале
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Музей транспорта Москвы 4 и 5 февраля организует для детей мастер-классы на Северном речном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе музея в пятницу, 3 февраля.

— В связи с временным закрытием павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ до 6 февраля Музей транспорта Москвы в выходные, 4 и 5 февраля, проведет мастер-классы для детей на Северном речном вокзале, — отмечается в сообщении.

Так, 4 февраля для гостей будет организована детская художественная автомастерская. Помимо этого, 5 февраля юные москвичи смогут принять участие в автомоделировании, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина сообщил о запуске специальных экскурсий и льготных билетов на последний сеанс посещения главного здания. Так, акция «Последний сеанс» позволит посетителям музея приобретать билеты на финальные сеансы по специальной стоимости в 200 рублей.

Гости смогут попасть в помещение основной экспозиции в главном здании или Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, а также на временные выставки.

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