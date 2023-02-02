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Пушкинский музей объявил о запуске акции «Последний сеанс»

Никита Худяков
Город
Пушкинский музей объявил о запуске акции «Последний сеанс»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина с февраля запустил специальные экскурсии и льготные билеты на последний сеанс посещения главного здания. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— В феврале посетители смогут присоединиться к экскурсиям по залам, посвященным искусству Италии XVII–XVIII веков, которые будут проходить по вторникам и средам. Также по вторникам, средам и четвергам будут доступны билеты со скидкой на последний сеанс посещения Главного здания музея, — говорится в сообщении.

Акция «Последний сеанс» позволит посетителям музея приобретать билеты на последние сеансы по специальной стоимости в 200 рублей.

Гости смогут попасть в помещение основной экспозиции в главном здании или Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, а также на временные выставки. Билеты будут доступны для покупки только онлайн за две недели до даты посещения.

До этого сообщалось, что в феврале в киноклубе Музея Победы пройдут четыре бесплатных показа. Зрители увидят фильмы «Треугольник печали», «Совьетичи», триллер «Заговор в Каире» и картину «Нитрам».

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