МИД КНР высказался о появлении китайского аэростата над США

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Китайский аэростат, замеченный над США, серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил МИД КНР.

— Китай сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США, — говорится в заявлении.

Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая. Однако в министерстве подчеркнули, что это гражданский аппарат, который используется для научных исследований, в том числе метеорологических, пишет РИА Новости.

В МИД Китая рассказали, что продолжат поддерживать контакты с США, чтобы урегулировать этот инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.

Накануне Пентагон рассказал об обнаружении китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США и отметил, что фиксировал применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В военном ведомстве отметили, что шар сейчас перемещается на высоте значительно большей, нежели та, на которой осуществляются коммерческие авиаперевозки, поэтому не представляет какой-либо угрозы для американцев.