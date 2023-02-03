Два учреждения из Москвы вошли в тройку лидеров медиарейтинга музеев в 2022 году

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Медиарейтинг музеев по итогам 2022 года возглавил Музей Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 3 февраля.

Уточняется, что об этом было объявлено во время панельной дискуссии на площадке «Музейных маршрутов России» в Рязани. Так, за 2022 год верхние строчки рейтинга заняли Музей Победы с показателем медиаиндекса в 430 722,1 балла, Государственный Эрмитаж — с 413 140,3 балла, а также Третьяковская галерея, которая набрала 324 340,9 балла.

Отмечается, что Музей Победы не в первый раз занимает верхнюю строчку в рейтинге. В этот раз музей смог занять высшую строчку благодаря традиционной акции «Свеча Памяти», а также другим крупным тематическим мероприятиям.

При этом, как уточняется, у «Эрмитажа» знаковым событием стало возвращение из Парижа экспонатов выставки «Новое искусство из коллекции братьев Морозовых». Среди примечательных событий в Третьяковской галерее — картина «Троица», написанная художником Рублевым, которая была привезена в день памяти иконописца.

До этого стало известно, что онлайн-кинотеатр Музея Победы приглашает гостей на бесплатные показы в феврале, у интернет-пользователей появится возможность увидеть порядка 20 кинокартин на портале культурной площадки.