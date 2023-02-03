Три простых правила: сомнолог объяснил, как быстрее засыпать людям старше 50 лет

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С возрастом естественная выработка мелатонина в организме замедляется, у женщин меняется гормональный фон из-за менопаузы — все это может вызывать трудности с засыпанием. Врач-сомнолог Крис Винтер рассказал, какие привычки нужно внедрить в ежедневную рутину людям после 50 лет, чтобы не страдать от бессонницы. Среди них — режим сна, расслабление и медитация, пишет американское издание She Finds.

Соблюдайте режим сна

Залог хорошего отдыха ночью — вставать и ложиться спать в одно и то же время каждый день.

— Режим поможет засыпать глубоко и максимизировать секрецию гормона роста, который сохраняет молодость, — объяснил невролог.

Также он посоветовал не дремать днем: это еще больше собьет режим и усугубит проблемы с ночным засыпанием.

Сделайте что-нибудь приятное перед сном

Когда мозг перегружен дурными мыслями, заснуть чрезвычайно сложно. Поэтому в конце дня нужно отвести время для радостных, расслабляющих занятий. По его словам, йога, теплый душ, чтение приятных книг и наслаждение спокойной музыкой могут помочь разуму отключиться. Также Винтер призвал отказаться от снотворного и алкоголя перед сном, а день начинать с зарядки.

Медитируйте в постели

Еще один отличный способ настроиться на качественный сон — медитация в постели. Не стоит стараться заснуть, можно просто наслаждаться уютным отдыхом под одеялом.

— Научившись получать удовольствие от пребывания в постели, большинство проблем со сном мгновенно исчезают, — подытожил эксперт.

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