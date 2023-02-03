Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три простых правила: сомнолог объяснил, как быстрее засыпать людям старше 50 лет

Ника Комкова
Общество
Три простых правила: сомнолог объяснил, как быстрее засыпать людям старше 50 лет
Фото: shutterstock

С возрастом естественная выработка мелатонина в организме замедляется, у женщин меняется гормональный фон из-за менопаузы — все это может вызывать трудности с засыпанием. Врач-сомнолог Крис Винтер рассказал, какие привычки нужно внедрить в ежедневную рутину людям после 50 лет, чтобы не страдать от бессонницы. Среди них — режим сна, расслабление и медитация, пишет американское издание She Finds.

Соблюдайте режим сна

Залог хорошего отдыха ночью — вставать и ложиться спать в одно и то же время каждый день.

— Режим поможет засыпать глубоко и максимизировать секрецию гормона роста, который сохраняет молодость, — объяснил невролог.

Также он посоветовал не дремать днем: это еще больше собьет режим и усугубит проблемы с ночным засыпанием.

Сделайте что-нибудь приятное перед сном

Когда мозг перегружен дурными мыслями, заснуть чрезвычайно сложно. Поэтому в конце дня нужно отвести время для радостных, расслабляющих занятий. По его словам, йога, теплый душ, чтение приятных книг и наслаждение спокойной музыкой могут помочь разуму отключиться. Также Винтер призвал отказаться от снотворного и алкоголя перед сном, а день начинать с зарядки.

Медитируйте в постели

Еще один отличный способ настроиться на качественный сон — медитация в постели. Не стоит стараться заснуть, можно просто наслаждаться уютным отдыхом под одеялом.

— Научившись получать удовольствие от пребывания в постели, большинство проблем со сном мгновенно исчезают, — подытожил эксперт.

Некоторые утренние привычки могут повлиять на здоровье сердце. Кардиолог Ник Уэст рассказал, от чего стоит отказаться раз и навсегда.

Здоровье Сон ЗОЖ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте