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«Критическая точка»: сомнолог Полуэктов рассказал, чем опасна бессонница

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Критическая точка»: сомнолог Полуэктов рассказал, чем опасна бессонница
Фото: Pixabay

Хроническая бессонница может стать причиной снижения способности концентрировать внимание, а также спровоцировать развитие опасных болезней. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

По его словам, продолжительное отсутствие здорового сна ухудшает качество жизни, вызывает многочисленные негативные последствия, приводит к постоянной усталости, сонливости.

Самым опасным последствием хронической бессонницы, по словам врача, является развитие болезней, таких как:

  • сердечная недостаточность;
  • артериальная гипертензия;
  • инфаркт миокарда;
  • ожирение;
  • диабет.

Медик напомнил, что сон человека активизирует выработку гормона роста соматропина, который, помимо иных функций, стимулирует выведение излишков жира из организма. При недосыпе многие эти функции нарушаются, и у человека ухудшается самочувствие.

— Но умереть от бессонницы вы не сможете все равно. Так как, дойдя до самой критичной точки отсутствия сна, организм в качестве защитной меры сам отключится, фактически заставив вас отдохнуть, — пояснил Полуэктов.

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