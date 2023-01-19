Фатальная бессонница? Сомнолог объяснил, отчего на самом деле мог умереть подросток в Москве

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Смерть московского подростка, который по данным СМИ скончался от фатальной семейной бессонницы, могла наступить по иной причине, а именно от многочисленных разрушений головного мозга. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов, комментируя новость о том, что 16-летний юноша скончался от редкой формы бессонницы в собственной квартире на Южнобутовской улице.

По словам медика, семейная фатальная бессонница — очень редкое неизлечимое заболевание, которое может лишь спровоцировать развитие необратимых процессов в организме, приводящих к летальному исходу:

— Сама фатальная инсомния, как ее еще называют, не может быть причиной смерти. Дело в том, что этот недуг является разновидностью болезни Крейтцфельдта — Якоба, известной также как подострая губчатая энцефалопатия или нейрокогнитивное расстройство, вызванное прионной болезнью, и является смертельным дегенеративным заболеванием мозга.

В медицинских кругах у болезни есть свое название — «бешенство коров», отметил врач:

— В процессе развития опасного недуга начинается неконтролируемое размножение прионного белка, связанное с определенным генетическим дефектом. Это очень редкое неврологическое заболевание, которое непонятно как запускается и эпизодически встречается в разных странах, в том числе и в России.

К сожалению, болезнь является неизлечимой и терапии не подается, подчеркнул сомнолог:

— Одним из первых проявлений недуга является нарушение сна, поэтому он и получил название семейной фатальной бессонницы. Но в связи с тем, что эта болезнь сопровождается повреждением самых разных частей головного мозга, в итоге достаточно быстро происходит нарушение функций организма в целом.

При такой клинической картине человек погибает не от самой бессонницы, а от разрушения мозга, пояснил специалист.

— Вполне возможно, что именно этот фактор спровоцировал смерть у молодого человека, — предположил Полуэктов.

Врач также добавил, что человек, у которого диагностируют этот недуг, живет не более двух лет.

В мире зарегистрированы всего десятки (от 40 до 70) семей, в которых наблюдалась фатальная инсомния. Кроме того, недуг слабо изучен, что затрудняет диагностику, заключил медик.