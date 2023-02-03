Маршруты автобусов № 541 и 957 продлят до МЦД «Курьяново» с 4 февраля

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МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Курьяново Карта всех событий

С 4 февраля автобусы № 541 и 957 будут курсировать до станции МЦД «Курьяново». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 3 февраля.

— Маршрут № 541 продлим до МЦД «Курьяново» — автобусы поедут по Донецкой улице и Курьяновской набережной в объезд остановки «Ул. Подольская, 33». Жителям ЖК «Домашний» будет удобнее добираться до ж/д станции, — отмечается в сообщении.

Помимо этого, автобусы № 957 больше не будут проезжать остановки «Ул. Подольская, 33», «Ул. Донецкая» и последуют к МЦД «Курьяново». Однако конечная станция автобусного маршрута останется неизменной — метро «Марьино», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что с 4 февраля автобусный маршрут № 185 будет изменен у станции метро «Свиблово» из-за открытия новой поликлиники на Уржумской улице. Так, проехав проезд Нансена, автобусы начнут курсировать по улице Амундсена, после чего транспорт заедет обратно к «Свиблово» и поедет через проезд Русанова.