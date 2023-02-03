Золото, драгметаллы или земля: экономист Юденков рассказал, в чем выгоднее хранить деньги

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В прошлом году в России в разы вырос спрос на золото. Данный инструмент стоит рассматривать, если стоит задача сохранить средства на долгий срок. При этом существуют и другие варианты долгосрочных вложений. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

На вес золота

По мнению эксперта, не стоит покупать золото, если сохранить средства нужно на небольшой срок.

— Золото выбирают в первую очередь как долгосрочное вложение, именно для сохранения своих сбережений. На краткосрочную перспективу покупать его не стоит или, если куда-то хотите уехать, вывезти золото непросто, — объяснил специалист.

Привлекательность золота объясняется, в том числе, тем, что при небольшом удельном весе его стоимость достаточно высокая. Кроме того, в прошлом году в России отменили НДС на покупку золота, и это тоже сыграло свою роль. Если не будет серьезных политических потрясений, популярность золота начнет падать, отметил собеседник «ВМ».

Кроме золота существуют и другие варианты вложений, которые стоит рассмотреть, уверен эксперт.

— С точки зрения удельного веса золота его проще хранить. Еще я бы обратил внимание на палладий. Думаю, что редкие металлы тоже будут пользоваться спросом. Драгоценные камни — красиво, но это не самое лучшее средство хранения. Конечно, это тоже выгодно, но скорее для красоты, — рассказал Юденков.

Произведения искусства и земельные участки

По мнению эксперта, не стоит хранить деньги в произведениях искусства. В России не так много специалистов, которые помогут узнать их настоящую стоимость, пояснил собеседник «ВМ».

Можно вложить средства в земельный участок, посоветовал Юденков.

— Хранить деньги можно в земельных участках — под дачей или рядом. Это именно инструмент для хранения денег, а не их приумножения. Тем более что у земли ликвидность не очень высокая, — заключил эксперт.

В прошлом году россияне приобрели свыше 50 тонн золота в слитках. Ранее в России ежегодно продавалось не более шести-семи тонн золота.