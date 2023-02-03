Роскачество проанализирует случаи незаметного снижения привычного объема продуктов

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Роскачество проведет специальное исследование случаев незаметного снижения привычного объема продуктов. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе организации.

Исходя из результатов исследования могут быть предложены некоторые корректирующие изменения в действующее законодательство, чтобы подобных прецедентов больше не было.

В настоящее время в России существует закон «Об упаковке и упаковочных отходах», но он носит рекомендательный, а не обязательный характер. Кроме того, существует действующий ГОСТ, который устанавливает требования к количеству фасованных товаров в разной упаковке, передает ТАСС.

Согласно опубликованным данным аналитиков, в январе значительно подорожали такие продукты питания, как сыр, яблоки, картофель.

«Вечерняя Москва» узнала, с чем связано повышение стоимости товаров и будет ли цена снижаться. На сегодняшний день экспорт бананов, яблок, ананасов из таких стран, как Египет, Турция, Бразилия и ЮАР, существенно сократился.