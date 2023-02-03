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Моравецкий призвал конфисковать в Польше замороженные активы России

Лала Манушакян
В мире
Моравецкий призвал конфисковать в Польше замороженные активы России
Фото: flickr/premierrp

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направит замороженные в государстве активы России на снижение стоимости газа и электроэнергии для жителей страны, а не на помощь по восстановлению Украины.

— Средства российских олигархов и России, замороженные сегодня в Польше, могут послужить польскому обществу. Я даже могу сегодня предложить купить на эти средства газ или уголь, благодаря этому снизив цены для всех поляков, — сказал политик изданию Interia.

По словам Моравецкого, страна направит замороженные активы на урегулирование цен при условии, если российская сторона согласится на выдвинутое предложение. При этом премьер призвал поддержать изменение конституции, тем самым предоставив возможность законно конфисковать российское имущество.

В 2022 году польская партия «Право и справедливость» выдвинула некоторые изменения в конституции. Так, в ней закреплено действующее право на собственность, которое не позволяет провести конфискацию российского имущества и активов в стране. Для принятия поправок партия власти нуждается в поддержке оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с журналистами 1 февраля сообщил, что Польша предлагает НАТО предоставить Украине гарантии безопасности перед вильнюсским саммитом альянса.

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