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Три человека погибли при пожаре в ТиНАО

Евгений Жуков
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Три человека погибли при пожаре в ТиНАО
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, поселение Марушкинское, деревня Давыдково Карта всех событий

В деревне Давыдково поселения Марушкинское загорелся двухэтажный жилой дом № 137. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что дом представляет собой объект старой постройки. Пожар произошел на обоих этажах, а также на кровле здания.

Ко всему прочему, в отделение ГИБДД был сделан запрос на организацию регулировки движения в районе происшествия. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, позднее произошло частичное обрушение кровли на площади в 20 квадратных метров.

В результате происшествия погибли три человека, тела которых были найдены на втором этаже. Вскоре стало известно, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Другой пожар произошел в квартире жилого дома в городском округе Серпухов. По предварительной информации, помещение на первом этаже загорелось из-за неосторожного обращения с огнем. В результате погибли три человека.

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