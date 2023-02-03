Минюст признал иноагентом блогера Николая Соболева
Министерство юстиции Российской Федерации признало иностранным агентом блогера Николая Соболева. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что Соболев высказывался против граждан России и специальной военной операции на Украине, а также выступал в поддержку Киева и распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иноагентами.
Кроме блогера в обновленный реестр были включены журналист Александр Макашенец, писательницы Елена Прокашева и Екатерина Дудко, а также политолог Павел Мезерин, передает официальный сайт Минюста РФ.
На прошлой неделе в реестр иностранных агентов был внесен лидер группы Little Big Илья Прусикин*.
В свою очередь заместитель главы Минюста Олег Свириденко рассказал, что принятие решения о признании человека или организации иностранным агентом основывается на юридически подтвержденных фактах. Свириденко добавил, что при рассмотрении политической деятельности специалисты опираются на соответствующий федеральный закон.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.