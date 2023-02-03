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Приметы и советы

Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ

Евгений Жуков
Общество
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Минпросвещения разработало новый порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующий проект документа был опубликован в пятницу, 3 февраля, на портале проектов нормативных правовых актов.

— Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, — говорится в документе.

Благодаря нововведениям участники аттестации смогут менять дисциплины, указанные в заявлениях об участии в ЕГЭ, а также корректировать сроки сдачи экзаменов по уважительной причине.

Помимо этого, для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или контракту, поступающих в военные вузы, будет предусмотрена возможность подавать заявления непосредственно по месту прохождения службы.

Предполагается, что порядок может вступить в силу с 1 сентября 2023 года. Его действие продлится до 1 сентября 2029 года, говорится на портале.

До этого стало известно, что более 43 тысяч одиннадцатиклассников начали посещать практикумы по предметам, которые они выбрали для сдачи на ЕГЭ.

В Москве завершилась регистрация школьников на ЕГЭ. Председатель столичного Комитета государственных услуг Елена Шинкарук добавила, что в этом году школьники могли зарегистрироваться для участия в экзамене онлайн.

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