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Дом на 153 квартиры по программе реновации построят в Дмитровском районе

Евгений Жуков

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 153 квартиры по программе реновации построят в Дмитровском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Лобненская улица, 9Ак23 Карта всех событий

Выдано разрешение на возведение в САО жилого многоэтажного дома с подземной автомобильной стоянкой в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в пятницу, 3 февраля.

Глава ведомства Игорь Войстратенко уточнил, что односекционное здание будет возведено для переселения жителей Дмитровского района. Объект будет отвечать всем современным стандартам жилья.

В настоящее время застройщик имеет всю необходимую документацию и может приступать к работам. Суммарная площадь объекта составит порядка 14,8 тысячи «квадратов».

Жилая часть, как уточняется, будет состоять из 153 квартир. Внутреннюю отделку всех помещений выполнят в соответствии с установленными стандартами реновации.

В вестибюле дома предусмотрены комната для консьержа и колясочная. На первом этаже расположатся помещения общественного назначения.

Здание будет адаптировано для проживания маломобильных граждан. На придомовой территории специалисты установят спортивную и детскую площадки.

Сама строительная площадка расположена в Дмитровском районе по адресу улица Лобненская, земельный участок 9а, корпус 23, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в районе проспекта Вернадского построят новостройку по программе реновации с подземной автостоянкой. Отмечается, что дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности, общая площадь которых составит 43,6 тысячи квадратных метров.

Строительство Жилье Дмитровский район Москва
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