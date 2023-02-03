Дом на 153 квартиры по программе реновации построят в Дмитровском районе
Выдано разрешение на возведение в САО жилого многоэтажного дома с подземной автомобильной стоянкой в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в пятницу, 3 февраля.
Глава ведомства Игорь Войстратенко уточнил, что односекционное здание будет возведено для переселения жителей Дмитровского района. Объект будет отвечать всем современным стандартам жилья.
В настоящее время застройщик имеет всю необходимую документацию и может приступать к работам. Суммарная площадь объекта составит порядка 14,8 тысячи «квадратов».
Жилая часть, как уточняется, будет состоять из 153 квартир. Внутреннюю отделку всех помещений выполнят в соответствии с установленными стандартами реновации.
В вестибюле дома предусмотрены комната для консьержа и колясочная. На первом этаже расположатся помещения общественного назначения.
Здание будет адаптировано для проживания маломобильных граждан. На придомовой территории специалисты установят спортивную и детскую площадки.
Сама строительная площадка расположена в Дмитровском районе по адресу улица Лобненская, земельный участок 9а, корпус 23, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого стало известно, что в районе проспекта Вернадского построят новостройку по программе реновации с подземной автостоянкой. Отмечается, что дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности, общая площадь которых составит 43,6 тысячи квадратных метров.