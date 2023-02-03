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Сельскохозяйственный рынок реконструируют в поселении Марушкинское в ТиНАО

Василий Плиткин
Город
Сельскохозяйственный рынок реконструируют в поселении Марушкинское в ТиНАО
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, поселение Марушкинское Карта всех событий

Работы по реконструкции сельскохозяйственного рынка пройдут в поселении Марушкинское в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в пятницу, 3 февраля.

Помимо реконструкции рынка, там также построят гостиницу и административно-деловой центр. Объект будет расположен по адресу поселение Марушкинское, поселение Совхоза Крекшино, уточнила глава ведомства Анастасия Пятова.

На участке в текущий момент находятся рынок площадью свыше 1 тысячи квадратных метров и газовая котельная. Функциональное назначение позволит разместить на участках объекты делового управления и проведения научных испытаний, а также автозаправочную станцию, автомойку и сервис по ремонту автомобилей.

По итогам работ площадь рынка составит 1250 «квадратов», гостиницы — 4 тысячи квадратных метров, а суммарная поэтажная площадь административно-делового центра — почти 2,7 тысячи «квадратов», передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого в Москве одобрили проект планировки территории района Печатники. На данных участках расположены гаражи и производственные здания полиграфического комплекса. Специалисты возведут здесь комплексную жилую застройку с социальными объектами и объектами инфраструктуры.

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