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Нет никаких ограничений: названо главное отличие биометрии от загранпаспорта старого образца

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Нет никаких ограничений: названо главное отличие биометрии от загранпаспорта старого образца
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Загранпаспорт старого образца обладает такими же возможностями, как и документ нового типа. Об этом «Вечерней Москве» заявил эксперт по туризму Николай Мельник.

— Нет никаких ограничений для того, чтобы совершать поездки по загранпаспорту старого образца. Главное, чтобы страна была лояльной и пускала россиян, — сказал специалист.

Мельник пояснил, что загранпаспорт — необходимый внутренний документ со стороны государства. Отсутствие в нем биометрии не означает, что россиянина не впустят по документу в другую страну, добавил он.

Однако в случае с рядом стран порядок въезда по старому загранпаспорту усложнен. Так, в Саудовской Аравии в этом случае потребуется на месте сдать биометрические данные. Аналогичное может случиться и в ЕС, если данные о гражданине не хранятся на европейском сервере.

Мельник также рассказал «ВМ», что современный загранпаспорт имеет несколько отличий от старого. Например, отличие биометрии от старого образца — прежде всего, в госпошлине.

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