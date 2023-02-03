Есть нюансы: можно ли совершать поездки по загранпаспорту старого образца

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Из-за нехватки чипов в России временно недоступно оформление биометрических загранпаспортов. При этом любая страна, которая открыта для россиян, готова пускать граждан РФ с загранпаспортом старого образца. Однако в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные действия: например, нужно будет сдать отпечатки пальцев. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

По словам специалиста, загранпаспорт старого образца обладает такими же возможностями, как и документ нового типа.

— Нет никаких ограничений для того, чтобы совершать поездки по загранпаспорту старого образца. Главное, чтобы страна была лояльной и пускала россиян. Загранпаспорт — необходимый внутренний документ со стороны государства. Если он не содержит в себе биометрии, это не значит, что гражданина России не впустят, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил эксперт, в случае с некоторыми странами процесс въезда по старому загранпаспорту усложнен. Например, в Саудовской Аравии при въезде по паспорту старого образца придется сдавать данные биометрии на месте. То же самое может случиться в Европе, если данные о гражданине не хранятся на европейском сервере, уточнил Мельник.

Существуют нюансы, которые не связаны с типом паспорта, подчеркнул эксперт.

— Например, в Турцию впускают и по биометрии, и по паспорту старого образца. Но туда не пустят, если срок действия паспорта заканчивается раньше, чем через три месяца со дня окончания поездки, — предупредил собеседник «ВМ».

По словам эксперта, нередко бывает, что родители оформляют себе загранпаспорт нового образца, а их дети — старого. Это связано с тем, что за десять лет (срок действия паспорта нового образца; у старых паспортов он составляет пять лет — прим. «ВМ») фотография в паспорте перестает соответствовать внешности ребенка, пояснил Мельник.

Специалист отметил, что современный загранпаспорт имеет несколько отличий от старого.

— Отличие биометрии от старого образца прежде всего в госпошлине. На десять лет паспорт будет более толстым, у него будет пластиковая основа с фотографией. Он содержит в себе определенный чип с голограммой лица заявителя. Там хранятся и отпечатки пальцев, — рассказал эксперт.

Взаимодействие с биометрическим паспортом похоже на взаимодействие с банковской картой, заметил специалист: человек дотрагивается паспортом до терминала, и сотрудник таможни получает всю информацию. Для загранпаспорта старого образца существует отдельное оборудование, а при его отсутствии таможенник просто заполняет все данные вручную, уточнил собеседник «ВМ».

Как отметил эксперт, в данный момент в России нельзя получить загранпаспорт нового образца из-за проблем с поставками чипов. По оптимистичным прогнозам, оформление паспортов возобновится в начале — середине марта, по более пессимистичным — в апреле или начале мая. До этого момента россияне могут безбоязненно оформлять традиционный загранпаспорт, заключил Мельник.

По техническим причинам с 2 февраля временно приостановлен прием заявок на оформление биометрического загранпаспорта. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.