МВД приостановило прием заявок на выдачу загранпаспортов с чипами

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Загранпаспорта будут оформлены и выданы по всем поданным заявлениям по мере готовности. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— По техническим причинам, не зависящим от МВД России, с 2 февраля 2023 года подразделениями по вопросам миграции временно приостанавливается прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов гражданина РФ с электронным носителем информации, — сказала правоохранитель.

По словам Волк, если гражданин уже подавал заявление на получение загранпаспорта и ему необходимо срочно выехать за пределы России, то ему будет в кратчайшие сроки выдан паспорт на пять лет.

Кроме того, госпошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги, передает «МВД Медиа».

До этого сообщалось о прекращении приема заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем.

В Гознаке сообщили, что выдачу загранпаспортов нового образца ограничили из-за повышенного на них спроса. Так, на текущий момент производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы.