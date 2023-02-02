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Россиянам назвали причину временного прекращения выдачи загранпаспортов нового образца

Араз Салехов
Общество
Россиянам назвали причину временного прекращения выдачи загранпаспортов нового образца
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Для россиян временно ограничили выдачу загранпаспортов нового образца из-за повышенного на них спроса. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе «Гознак».

— В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта, — говорится в сообщении.

Как уточнили на сайте компании, на текущий момент производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы — это позволит в дальнейшем соответствовать возросшему спросу. Планируется, что персонализация загранпаспортов нового образца будет восстановлена в течение месяца.

До этого сообщалось о прекращении приема заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем.

Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, сообщили в МИД. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».

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