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Немецкий журналист призвал ЕС не давать Украине ложных надежд на вступление в блок

Лейла Алиева
В мире
Немецкий журналист призвал ЕС не давать Украине ложных надежд на вступление в блок
Фото: shutterstock

Евросоюзу не стоит давать Украине ложных надежд на вступление в блок. Об этом заявил журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн, комментируя саммит ЕС — Украина.

— Надо отдать должное Урсуле фон дер Ляйен: она прекрасно владеет искусством политического представления. Торжественное, пафосное слово — сильный символ, — отметил он.

Так, во время визита в Киев европейские политики оставляли на флаге Украины автографы и называли саммит «встречей семьи». По мнению журналиста, эти слова являются воплощением соперничества между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем, которые пытаются дать Украине все больше обещаний.

Однако это порождает лишь ложные надежды в Киеве, что является проблемой для всей Европы, передает РИА Новости.

Накануне в Киеве прошел саммит Евросоюз — Украина. Одна из его главных тем — вступление страны в европейское сообщество. Украинские политики надеются, что этот процесс займет менее двух лет. Однако Брюссель не озвучивает точных сроков. О шансах вступления Украины в ЕС — в материале «Вечерней Москвы».

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