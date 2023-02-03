«Долгий путь»: когда Украину примут в ЕС и что об этом думают в Брюсселе

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В Киеве проходит саммит Евросоюз — Украина. Одна из его главных тем — вступление страны в европейское сообщество. Украинские политики надеются, что этот процесс займет менее двух лет. Однако Брюссель не озвучивает точных сроков. О шансах вступления Украины в ЕС — в материале «Вечерней Москвы».

«Долгий и непростой путь»

На саммит в Киев приехали «тяжеловесы» брюссельской бюрократии — председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Вместе с украинскими коллегами они планируют обсудить четыре темы. Особняком стоит вопрос вступления Украины в ЕС.

Накануне переговоров Киев дал понять, что ждет от Брюсселя обещания ускоренного вступления в сообщество. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, власти страны имеют «амбициозный план», который предполагает интеграцию с ЕС в течение двух лет.

Однако в ЕС такой план назвали нереалистичным. Так, в МИД Австрии заявили, что об «ускоренном пути» для Украины не может быть и речи. А в кабмине ФРГ напомнили Киеву о «четких критериях» для вступления страны в ЕС.

При этом европейские политики не готовы говорить о конкретных сроках такого «вступления». Их высказывания по-прежнему ограничиваются общими формулировками о «долгом и непростом пути».

Семь невыполненных требований

Все указывает на то, что нынешний саммит носит скорее декоративный характер и Брюссель совсем не спешит принимать в свое лоно Киев. На это есть много причин, основная — неопределенность по поводу будущего этой страны.

— Прежде всего, непонятно будет ли в принципе существовать Украина через два года? Если да, то какие у нее будут география и границы? Какая часть территории, которая будет называться Украиной, вступит в состав ЕС? Все это ключевые вопросы, ответов на которые пока нет, — объясняет «ВМ» политолог Юрий Светов.

Однако, даже если оставить за скобками географическую и политическую неопределенность, у Брюсселя к Киеву есть и ряд других вопросов. Они связаны с положением дел внутри страны.

Еще летом прошлого года после того как Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, ей выдвинули список требований по проведению реформ, состоящий из семи пунктов:

реформа Конституционного суда;

продолжение судебной реформы;

законы, препятствующие коррупции и создание антикоррупционной прокуратуры;

борьба с отмыванием денежных средств;

принятие антиолигархического закона;

согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

изменение законодательства о нацменьшинствах.

Без выполнения этих требований страну не примут в ЕС, о чем Киеву регулярно напоминают.

— На поверку Украина не подходит ни по каким критериям, — говорит «ВМ» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. — По экономическим критериям полный провал. Есть проблемы и с коррупцией. Масса претензий высказывались Украине еще до 24 февраля. Представить, что все это исчезло, довольно сложно.

Почему ЕС невыгодно принимать Украину

Брюссель смотрит на вопрос принятия Украины в ЕС и с точки зрения своей экономики. После пандемии COVID-19 и введения антироссийских санкций она переживает не лучшие времена. Так, в еврозоне продолжается рекордная инфляция, в январе она составила 8,5 процента.

В случае интеграции с Украиной ЕС придется поднимать уровень жизни в ней до общеевропейского. На это потребуются колоссальные средства. А в нынешних условиях принимать на себя такое бремя многие члены сообщества не хотят.

— Лишних денег в Евросоюзе нет. Желания платить за повышение уровня жизни на Украине нет ни у государств — членов ЕС, ни у их граждан, — уверен научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Наиболее приемлемым и выгодным взаимодействием с Украиной было бы поддержание торговых отношений. Например, в 2021 году в торговле с этой страной Евросоюз заработал 4,2 миллиарда евро. Для сравнения: за последний год ЕС оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь почти на 50 миллиардов евро.

На этом фоне Брюссель может принять Украину только в формате «безумных объятий», подчеркивает Журавлев. Бенефициаром этого станут Соединенные Штаты, которые уже взяли курс на деиндустриализацию Европы.

— Американцам Украина в Евросоюзе как раз нужна, чтобы третья экономика в мире (речь идет о совокупном ВВП ЕС — прим. «ВМ») слишком не разрасталась. А Украина — это такая дыра, в которой любые деньги пропадут, — заключил политолог.