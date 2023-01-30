Шмыгаль рассказал о планах Украины вступить в ЕС в течение двух лет

Фото: Cabinet of Ministers of Ukraine / CC BY 4.0

Украинские власти имеют «амбициозный план» по вступлению страны в Евросоюз в течение двух лет. Об этом в понедельник, 30 января, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Politico.

— У нас есть очень амбициозный план по вступлению в ЕС в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, у нас может уже быть предварительная стадия переговоров, — поделился он.

При этом в Европейском союзе назвали такой план нереалистичным, передает издание.

В конце декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украину ждет долгий и непростой путь в Европейский союз, однако объединение поддержит Киев в этом процессе. По ее словам, правительство Евросоюза должно подготовиться к данному событию, поскольку «поднять новые флаги над зданием совета в Брюсселе не так уж просто».

Западные СМИ заявляют, что США и Евросоюз опасаются застоя и затягивания конфликта на Украине, так как это будет выгодно России. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам самим выгодно длительное продолжение СВО.