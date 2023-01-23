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Боррель оценил оказанную Киеву помощь ЕС почти в 50 миллиардов евро

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Боррель оценил оказанную Киеву помощь ЕС почти в 50 миллиардов евро
Фото: flickr/european_parliament

Евросоюза за последний год оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Министры достигли политического соглашения по выделению Украине нового, седьмого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро. Еще 45 миллионов будут выделены из Европейского фонда мира на тренировочную миссию для украинских военных. Общая военная помощь составит 3,6 миллиарда евро, — рассказал он.

По словам Борреля, Евросоюз сейчас является важнейшим «донором» для Украины, передает РИА Новости.

В декабре прошедшего года Совет Евросоюза утвердил предоставление украинской стороне макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Кредит будет иметь десятилетний льготный период.

До этого стало известно, что европейские министры иностранных дел 12 декабря планируют принять на встрече в Брюсселе решение о поднятии на два миллиарда евро потолка расходов Европейского фонда мира в следующем году.

Украина Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель
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