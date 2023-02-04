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Почти 1,3 миллиона москвичей воспользовались ТПУ «Окружная» с ноября 2022 года

Лейла Алиева
Город
Почти 1,3 миллиона москвичей воспользовались ТПУ «Окружная» с ноября 2022 года
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Окружная Карта всех событий

Почти 1,3 миллиона москвичей воспользовались транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Окружная» с момента его открытия. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В настоящее время в состав ТПУ, кроме станции Окружная МЦД-1, входят одноименные станции МЦК и Люблинско-Дмитровской линии метро, — говорится в сообщении.

Свыше 500 тысяч пассажиров совершили пересадку со станции МЦД на Московское центральное кольцо (МЦК) и метро с начала создания ТПУ. Ежедневно станцией пользуется порядка 50 тысяч человек, пересадка на другие виды транспорта, в частности, на автобусы, занимает до пяти минут, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продолжении программы по развитию столичного метрополитена. По его словам, в прошлом году специалисты проложили около 15 километров тоннелей столичной подземки, при этом большая часть расстояния пройдена механизированными комплексами.

В нынешнем году продолжится строительство электродепо «Нижегородское», «Аминьевское», «Южное» и «Саларьево».

Транспорт Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Москва
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