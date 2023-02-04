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Викторина «2022 год с «Активным гражданином» завершилась в Москве

Лейла Алиева
Город
Викторина «2022 год с «Активным гражданином» завершилась в Москве
Фото: Unsplash

Викторина «2022 год с «Активным гражданином» подошла к концу, участие в ней приняли свыше 176 тысяч пользователей. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 4 февраля.

В рамках викторины москвичи ответили на 12 вопросов, связанных с яркими событиями из жизни проекта в 2022 году. Первые девять вопросов касались значимых голосований: в каком из них приняли участие больше всего человек, сколько питомцев столичного зоопарка получили имена благодаря проекту и другие.

Последние три вопроса включали в себя идеи горожан по развитию проекта. Среди инициатив — создание рубрики о выдающихся москвичах, а также проведение голосования по выбору лучших мест отдыха с детьми, передает официальный сайт мэра Москвы.

За прошедший год пользователи проекта «Активный гражданин» приняли участие более чем в 900 голосованиях. На платформе «Город идей» было организовано семь тематических проектов, а с помощью портала «Наш город» было решено более миллиона вопросов горожан.

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