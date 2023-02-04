Более двух тысяч москвичей переехали в новые квартиры по реновации в Зюзине

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столичном районе Зюзино жители четырех домов переехали в новостройки по программе реновации, еще восемь домов в настоящее время расселяются. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в субботу, 4 февраля.

Всего до конца 2024 года здесь планируется расселить 20 домов, а новоселье отметят 4,3 тысячи жителей. При этом более двух тысяч из них уже получили квартиры или оформили необходимые документы.

В рамках программы реновации в Зюзине реорганизуют территорию на Одесской улице.

— Здесь возведут более 139 тысяч квадратных метров жилья для участников программы реновации. Кроме этого, в рамках проекта предусмотрено строительство детского сада на 200 мест и помещений общественного назначения, — рассказал Левкин.

В программу реновации в районе Зюзино в общей сложности вошло 182 дома, новое жилье получат 47,6 тысячи жителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще более 1,8 тысячи семей получили новые квартиры по программе реновации в прошлом году на юго-западе столицы. Из них 696 семей проживают в районе Зюзино, 349 — в Конькове, 326 — в Обручевском районе, 298 — в Южном Бутове, 150 — в Ломоносовском районе.