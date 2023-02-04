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Приметы и советы

Краснокнижного крапивника заметили в Битцевском лесу

Лейла Алиева
Город
Краснокнижного крапивника заметили в Битцевском лесу
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Специалисты Мосприроды обнаружили в природно-историческом парке «Битцевский лес» самую маленькую птицу — крапивника. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 4 февраля.

Крапивник занесен в надзорный список Красной книги Москвы, в котором собраны виды животных и растений, нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении.

Узнать птичку можно по темно-коричневой окраске, постоянно поднятому хвостику и резким, порывистым движениям. Взрослое пернатое весит от восьми до 12 граммов, а длина его тела не превышает 10 сантиметров. Особенностью данного вида заключается в умении петь почти весь год, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также краснокнижного ястреба-перепелятника заметили специалисты Мосприроды на территории памятника природы «Щукинский полуостров». В столице эти птицы ведут оседлый образ жизни. Пары держатся постоянно в одном и том же гнезде в кронах деревьев по несколько лет.

За прошедший год специалисты ГПБУ «Мосприрода» зафиксировали 240 видов животных на природных территориях столицы. Среди краснокнижных животных числятся сыч мохноногий в парке усадьбы Архангельское-Тюриково, коршун черный в комплексном заказнике «Зеленоградский» и в природно-историческом парке «Измайлово».

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