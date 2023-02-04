Владислав Овчинский: Московский переработчик электрооборудования нарастил обороты на 15 процентов
Московское предприятие «Вторалюминпродукт» увеличило объемы переработки отслужившего электронного оборудования на 15 процентов по итогам прошлого года. Переработка позволяет извлечь до 98 процентов пластика, черных и цветных металлов и производит готовое сырье для повторного использования в производстве.
— Бытовая техника и электрооборудование требуют особой утилизации, так как в некоторых компонентах содержатся вредные вещества, наносящие серьезный ущерб природе. В Москве сбором и утилизацией оборудования занимается несколько предприятий, в том числе «Вторалюминпродукт». Больше всего было сдано неликвидной бытовой техники и оргтехники, — об этом в субботу, 4 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Компания-переработчик отметает, что объемы рост переработки техники увеличились в результате развития пунктов и сервисов по сбору отходов от физических лиц, в том числе и в рамках реализации проекта «Вывоз ненужных вещей». Кроме того, с января 2021 года в России запрещено захоронение на свалках компьютерного, электронного и оптического оборудования, которое утратило потребительские свойства.
С марта 2022 года вступил в силу приказ Минприроды России, согласно которому юрлица обязаны передавать старую бытовую технику только тем компаниям, которые имеют лицензию по обращению с опасными отходами.
— Мы наблюдаем повышение ответственности компаний, также к нам чаще обращаются производители электроники по программе расширенной ответственности производителей, государственные и частные компании, которым необходимо оказать услуги по переработке, — сообщил генеральный директор ООО «ПК «Вторалюминпродукт» Илья Качапин.