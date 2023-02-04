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Владислав Овчинский: Московский переработчик электрооборудования нарастил обороты на 15 процентов

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Московский переработчик электрооборудования нарастил обороты на 15 процентов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московское предприятие «Вторалюминпродукт» увеличило объемы переработки отслужившего электронного оборудования на 15 процентов по итогам прошлого года. Переработка позволяет извлечь до 98 процентов пластика, черных и цветных металлов и производит готовое сырье для повторного использования в производстве.

— Бытовая техника и электрооборудование требуют особой утилизации, так как в некоторых компонентах содержатся вредные вещества, наносящие серьезный ущерб природе. В Москве сбором и утилизацией оборудования занимается несколько предприятий, в том числе «Вторалюминпродукт». Больше всего было сдано неликвидной бытовой техники и оргтехники, — об этом в субботу, 4 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Владислав Овчинский: Московский переработчик электрооборудования нарастил обороты на 15 процентов Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания-переработчик отметает, что объемы рост переработки техники увеличились в результате развития пунктов и сервисов по сбору отходов от физических лиц, в том числе и в рамках реализации проекта «Вывоз ненужных вещей». Кроме того, с января 2021 года в России запрещено захоронение на свалках компьютерного, электронного и оптического оборудования, которое утратило потребительские свойства.

С марта 2022 года вступил в силу приказ Минприроды России, согласно которому юрлица обязаны передавать старую бытовую технику только тем компаниям, которые имеют лицензию по обращению с опасными отходами.

— Мы наблюдаем повышение ответственности компаний, также к нам чаще обращаются производители электроники по программе расширенной ответственности производителей, государственные и частные компании, которым необходимо оказать услуги по переработке, — сообщил генеральный директор ООО «ПК «Вторалюминпродукт» Илья Качапин.

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