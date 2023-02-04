Режиссер «Титаника» признал, что герой Ди Каприо мог выжить в конце фильма

кадр из фильма «Титаник» / 1997 год

Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон признал, что молодой художник Джек Доусон (главный герой картины), которого сыграл Леонардо Ди Капри, мог выжить в конце киноленты. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

— Мы выпустили «Титаник» 25 лет назад. Но несмотря на все наши усилия сделать фильм насколько возможно достоверным, одну вещь фанаты никак не могут принять: они настаивают, что Джек мог выжить, если бы забрался на тот плавающий обломок с Розой, — рассказал режиссер.

По его словам, чтобы навсегда закрыть этот вопрос, он провел эксперимент с помощью двух каскадеров в новозеландской лаборатории доктора Джима Коттера, который изучает воздействие холода на человеческое тело. Тела участников охладили до 35 градусов и поместили в бассейн вместе с точной копией обломка корабля из фильма.

В результате оба смогли забраться на него и удержать равновесие. По итогам эксперимента Джеймс Кэмерон признался, что оба персонажа все же могли выжить, однако Джек не стал бы рисковать жизнью Розы.

Фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Титаник» выйдет в прокат четвертый раз — в честь 25-летия премьеры. Без российской науки и глубоководных аппаратов картина бы не состоялась. «Вечерняя Москва» связалась с ученым Анатолием Сагалевичем, который лично принимал участие в съемках затонувшего корабля.