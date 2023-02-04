Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московские старшеклассники встретились с космонавтом Сергеем Авдеевым

Лейла Алиева
Город
Московские старшеклассники встретились с космонавтом Сергеем Авдеевым
Фото: официальный сайт мэра Москвы

В рамках цикла мероприятий в честь Года педагога и наставника столичные школьники встретились с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Сергеем Авдеевым. Об этом в субботу, 4 февраля, рассказал заместитель директора Городского методического центра Департамента образования и науки Москвы Антон Марко.

— Возможно, нет более эффективного способа познакомить с профессией, чем встречи с лидерами данной сферы, тем более когда речь идет об общении с легендарными космонавтами. Инженеры, летчики, ученые, космонавты всегда являются мультиспециалистами, — отметил он.

После вступительной лекции учащиеся задали космонавту вопросы, связанные с его полетами и предполетной подготовкой, биографией, а также с трудностями, которые ему пришлось преодолеть, осваивая профессию.

Также школьники выполнили несколько заданий от Сергея Авдеева: определяли невесомость и границы космоса и измеряли температуру газа внутри спутника, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого в столице прошла акция «Учим наизусть с актерами театров», в рамках которой примерно тысяча учащихся из 177 образовательных организаций города прочитали стихотворения с актерами театра.

Мероприятия Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте