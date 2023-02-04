Московские старшеклассники встретились с космонавтом Сергеем Авдеевым

Фото: официальный сайт мэра Москвы

В рамках цикла мероприятий в честь Года педагога и наставника столичные школьники встретились с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Сергеем Авдеевым. Об этом в субботу, 4 февраля, рассказал заместитель директора Городского методического центра Департамента образования и науки Москвы Антон Марко.

— Возможно, нет более эффективного способа познакомить с профессией, чем встречи с лидерами данной сферы, тем более когда речь идет об общении с легендарными космонавтами. Инженеры, летчики, ученые, космонавты всегда являются мультиспециалистами, — отметил он.

После вступительной лекции учащиеся задали космонавту вопросы, связанные с его полетами и предполетной подготовкой, биографией, а также с трудностями, которые ему пришлось преодолеть, осваивая профессию.

Также школьники выполнили несколько заданий от Сергея Авдеева: определяли невесомость и границы космоса и измеряли температуру газа внутри спутника, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого в столице прошла акция «Учим наизусть с актерами театров», в рамках которой примерно тысяча учащихся из 177 образовательных организаций города прочитали стихотворения с актерами театра.