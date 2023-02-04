Пожар произошел в жилом доме на Коровинском шоссе

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Москва, Коровинское шоссе, 9к2 Карта всех событий

В жилом доме на севере столицы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 4 февраля.

Возгорание произошло на четвертом этаже дома по адресу Коровинское шоссе 9, корпус 2. Уточняется, что из двух окон наблюдается открытое горение. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

Еще один пожар произошел накануне в частном доме в деревне Давыдково поселения Марушкинского. Площадь горения составила 80 квадратных метров, позднее произошло частичное обрушение кровли на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия погибли три человека. Их тела были найдены на втором этаже.