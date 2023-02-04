РИА Новости: США нарушили свое обещание поставками дальнобойных ракет на Украину

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Военно-политической руководство Соединенных Штатов нарушило свое обещание, объявив о поставке дальнобойных ракет GLSDB украинской стороне. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил обозреватель Андрей Коц.

Автор, опираясь на заявления представителей западного истеблишмента, отметил, что они намерены добиться победы Украины уже в этом году. Неделю назад западные политики обещали передать Украине тяжелую бронетехнику, в том числе танки, БМП и бронетранспортеры. Теперь речь идет о ракетах GLSDB.

В своей статье Коц подчеркнул, что дальность этих снарядов «позволяет обстреливать Крым и другие приграничные регионы России». При этом автор отметил, что Вашингтон оставил на усмотрение украинского правительства «возможные удары по полуострову».

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что с подобными ракетами Вооруженные силы России еще не сталкивались. При этом возможность борьбы с ними заложена в системы ПВО «Тор-М2» и «Панцирь-С1», передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 2,2 миллиарда долларов. В него войдут ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS.