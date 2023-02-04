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Пожар произошел в кафе в районе Ново-Переделкино
Москва, Новоорловская улица, 9 Карта всех событий
В столичном районе Ново-Переделкино зафиксировано возгорание фасада кафе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 4 февраля.
Пожар произошел в заведении по адресу Новоорловская улица, дом № 9. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
Еще один пожар произошел 3 февраля в доме в деревне Давыдково поселения Марушкинское. Площадь горения достигла 80 квадратных метров, позднее произошло частичное обрушение кровли на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия погибли три человека.
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