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Четыре этажа загорелись в 17-этажном жилом доме в Троицке

Евгений Жуков
Происшествия
Четыре этажа загорелись в 17-этажном жилом доме в Троицке
Фото: АГН Москва
Москва, Троицк, Академическая площадь, 3 Карта всех событий

В 17-этажном жилом доме в Троицке произошел пожар. Об этом стало известно в субботу, 4 февраля.

Отмечается, что огнем охвачены этажи с 10-го по 13-й. Объект расположен по адресу Академическая площадь, дом 3. В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице подтвердили, что заявка о возгорании поступила в 17:13.

На данный момент пожарные подразделения работают на месте происшествия, передает агентство городских новостей «Москва».

Еще один пожар произошел в ресторане в столичном районе Ново-Переделкино. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Происшествия Пожары Троицкий административный округ (ТАО)
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