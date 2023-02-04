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Четыре этажа загорелись в 17-этажном жилом доме в Троицке
Москва, Троицк, Академическая площадь, 3 Карта всех событий
В 17-этажном жилом доме в Троицке произошел пожар. Об этом стало известно в субботу, 4 февраля.
Отмечается, что огнем охвачены этажи с 10-го по 13-й. Объект расположен по адресу Академическая площадь, дом 3. В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице подтвердили, что заявка о возгорании поступила в 17:13.
На данный момент пожарные подразделения работают на месте происшествия, передает агентство городских новостей «Москва».
Еще один пожар произошел в ресторане в столичном районе Ново-Переделкино. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
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