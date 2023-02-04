Одноклассники объявили кастинг в шоу про хобби и увлечения с Сергеем Буруновым

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Социальная сеть Одноклассники запускает кастинг участников собственного развлекательного шоу с актером Сергеем Буруновым, посвященного хобби и увлечениям. Проект будет эксклюзивно проходить в ОК.

В рамках шоу знаменитости и обычные люди продемонстрируют свои таланты и умения. В проекте смогут участвовать интернет-пользователи любого возраста со всей России, которые мечтают заявить о своих уникальных способностях.

Для участия в кастинге необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте проекта и приложить видеопрезентацию своего таланта.

Хобби-шоу с Сергеем Буруновым — проект социальной сети ОК, который выйдет весной 2023 года. Новый проект Одноклассников поможет талантливым пользователям со всей страны сделать первые шаги к своей мечте.

До этого сообщалось, что Одноклассники с 16 по 22 января провели серию видеоэкскурсий и опубликовали серию постов об определенной эпохе на примерах известных московских зданий. Благодаря инициативе пользователи соцсети познакомились с несколькими архитектурными стилями.