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В Москва-Сити насмерть разбился рабочий
Рабочий погиб, упав с высоты в Москва-Сити. Об этом стало известно в субботу, 4 февраля.
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, мужчина упал с высоты внутри башни «Федерация». По предварительной информации, погибший работал электриком.
Ннесчастный случай произошел по причине того, что мужчине стало плохо, когда он выполнял ремонтные работы, передает РЕН ТВ.
21 января сообщалось, что на строительном объекте на улице Зорге с высоты шестого этажа упал рабочий. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
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Приметы и советы
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